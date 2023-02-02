Блогер Наташа Гасанханова объяснила, почему отказалась ехать в Донбасс

Блогер Наташа Гасанханова рассказала, что ей предлагали поехать в Донбасс. Однако ведущая была вынуждена отказаться из-за того, что испытывает сильный страх за свою жизнь.
По словам блогера, она не представляет, зачем знаменитости отправляются в зоны боевых действий. Поэтому в свое оправдание Гасанханова отметила, что старается всячески помогать освещать данную тему, находясь в России: девушка сняла документальный фильм про детей и ведет стримы.
«Туда, к сожалению, пока не буду ехать. Мне страшно», — подчеркнула она в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».
В том же интервью Гасанханова заявила, что считает сбежавшую из Россию певицу Аллу Пугачеву иконой. Блогер также призналась, что переезд Примадонны, которая, стоит отметить, оскорбила соотечественников, стал для нее личной трагедией.