Блогер Наташа Гасанханова объяснила, почему отказалась ехать в Донбасс

По словам блогера, она не представляет, зачем знаменитости отправляются в зоны боевых действий. Поэтому в свое оправдание Гасанханова отметила, что старается всячески помогать освещать данную тему, находясь в России: девушка сняла документальный фильм про детей и ведет стримы.