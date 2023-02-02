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Верховный суд РФ разъяснит подробности налога на имущества для офисных помещений

Экономика
Верховный суд РФ разъяснит подробности налога на имущества для офисных помещений

Верховный суд России примет решение касательно расчета имущественного налога для офисных помещений. В судебной инстанции должны сообщить, могут ли представители бизнеса не относить к данной категории помещения, которые используются для размещения сотрудников и не сдаются в аренду, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее решение суд вынесет в рамках спора по этому поводу Сбербанка и столичных властей. В зависимости от постановления владельцы некоторых предприятий потеряют право на льготы.

Напомним, ставка имущественного налога для организаций составляет от 2 до 2,2%. Все зависит от стоимости, которую используют для расчетов. Наиболее высокую относят к объектам, используемым под офисы, торговые помещения или места для общепита. Такая тенденция связана с тем, что их владельцы получают прибыль.
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