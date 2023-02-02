Верховный суд РФ разъяснит подробности налога на имущества для офисных помещений

Верховный суд России примет решение касательно расчета имущественного налога для офисных помещений. В судебной инстанции должны сообщить, могут ли представители бизнеса не относить к данной категории помещения, которые используются для размещения сотрудников и не сдаются в аренду, передает «Коммерсантъ».
По данным издания, соответствующее решение суд вынесет в рамках спора по этому поводу Сбербанка и столичных властей. В зависимости от постановления владельцы некоторых предприятий потеряют право на льготы.
Напомним, ставка имущественного налога для организаций составляет от 2 до 2,2%. Все зависит от стоимости, которую используют для расчетов. Наиболее высокую относят к объектам, используемым под офисы, торговые помещения или места для общепита. Такая тенденция связана с тем, что их владельцы получают прибыль.