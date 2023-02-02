В Петербурге госпитализированная школьница рассказала об изнасиловании летом 2022 года

Медики оценили состояние 15-летней пациентки как удовлетворительное. У пострадавшей диагностировали дисменорею средней степени. По словам юной пациентки, в июне 2022 года ее изнасиловал неизвестный мужчина. Девочка воспитывается в неполной семье и проживает с отцом. На учете с отделении по делам несовершеннолетних школьница не состоит.