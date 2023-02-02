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В Петербурге госпитализированная школьница рассказала об изнасиловании летом 2022 года

Происшествия
В Петербурге госпитализированная школьница рассказала об изнасиловании летом 2022 года

Петербургская школьница попала в Детскую городскую больницу №9, пожаловавшись на женские боли. Впоследствии несовершеннолетняя рассказала врачам, что летом 2022 года стала жертвой изнасилования, сообщает источник ФАН.

Медики оценили состояние 15-летней пациентки как удовлетворительное. У пострадавшей диагностировали дисменорею средней степени. По словам юной пациентки, в июне 2022 года ее изнасиловал неизвестный мужчина. Девочка воспитывается в неполной семье и проживает с отцом. На учете с отделении по делам несовершеннолетних школьница не состоит.

Материалы поступили к следователю Калининского района Петербурга. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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