Шмыгаль: Евросоюз потратит 25 миллионов евро на разминирование Украины

Страны Евросоюза готовы выделить 25 миллионов евро на программу по разминированию территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Отметим, что накануне в Киев прибыли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров. Там будет проводиться совместное заседание с украинским правительством перед саммитом Евросоюза.
«Благодарны ЕС за решение запустить гуманитарную программу разминирования на 25 миллионов евро» — говорится в сообщении украинского министра в его соцсетях.
Шмыгаль добавил, что провел обсуждение с Боррелем насчет санкций против России, а также военной и другой помощи Киеву.