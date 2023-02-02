Шмыгаль: Евросоюз потратит 25 миллионов евро на разминирование Украины

Отметим, что накануне в Киев прибыли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров. Там будет проводиться совместное заседание с украинским правительством перед саммитом Евросоюза.