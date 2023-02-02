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Шмыгаль: Евросоюз потратит 25 миллионов евро на разминирование Украины

Армия
Шмыгаль: Евросоюз потратит 25 миллионов евро на разминирование Украины

Страны Евросоюза готовы выделить 25 миллионов евро на программу по разминированию территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Отметим, что накануне в Киев прибыли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров. Там будет проводиться совместное заседание с украинским правительством перед саммитом Евросоюза.

«Благодарны ЕС за решение запустить гуманитарную программу разминирования на 25 миллионов евро» — говорится в сообщении украинского министра в его соцсетях.

Шмыгаль добавил, что провел обсуждение с Боррелем насчет санкций против России, а также военной и другой помощи Киеву.
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