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Молодая иранка убила двойника ради инсценировки собственной смерти в ФРГ

Происшествия
Молодая иранка убила двойника ради инсценировки собственной смерти в ФРГ

Молодая иранка убила двойника ради инсценировки собственной смерти в ФРГ. Похожую на себя девушку 23-летняя злоумышленница нашла в социальных сетях, сообщает The Guardian.

Трагедия произошла в городе Ингольштадт. Местная жительница иранского происхождения поссорилась с родителями и ушла из дома. Для большего эффекта девушка решила инсценировать свою смерть при помощи двойника.

Иностранка нашла в соцсети бьюти-блогера из Алжира, которая оказалась очень на нее похожа. Иранка выманила девушку на встречу и, позвав на помощь подругу, расправилась с жертвой. Затем они посадили приезжую в машину и припарковали автомобиль в одном из городских районов.

Когда труп нашли, из-за внешнего сходства родители злоумышленницы опознали в мертвой девушке свою дочь. После вскрытия тела правоохранители смогли установить истину. Обеим подозреваемым грозит пожизненное заключение.
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