Молодая иранка убила двойника ради инсценировки собственной смерти в ФРГ

Иностранка нашла в соцсети бьюти-блогера из Алжира, которая оказалась очень на нее похожа. Иранка выманила девушку на встречу и, позвав на помощь подругу, расправилась с жертвой. Затем они посадили приезжую в машину и припарковали автомобиль в одном из городских районов.