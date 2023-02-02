Молодая иранка убила двойника ради инсценировки собственной смерти в ФРГ. Похожую на себя девушку 23-летняя злоумышленница нашла в социальных сетях, сообщает The Guardian.
Трагедия произошла в городе Ингольштадт. Местная жительница иранского происхождения поссорилась с родителями и ушла из дома. Для большего эффекта девушка решила инсценировать свою смерть при помощи двойника.
Иностранка нашла в соцсети бьюти-блогера из Алжира, которая оказалась очень на нее похожа. Иранка выманила девушку на встречу и, позвав на помощь подругу, расправилась с жертвой. Затем они посадили приезжую в машину и припарковали автомобиль в одном из городских районов.
Когда труп нашли, из-за внешнего сходства родители злоумышленницы опознали в мертвой девушке свою дочь. После вскрытия тела правоохранители смогли установить истину. Обеим подозреваемым грозит пожизненное заключение.