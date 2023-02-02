Поэт-песенник Илья Резник рассказал, приедет ли на его юбилей Алла Пугачева

Народный артист России Илья Резник 4 апреля отметит свой юбилей — автору бесчисленного количества хитов исполнится 85 лет. Поэт-песенник рассказал, приедет ли на его праздник примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.
Юбилей маэстро будут отмечать в Москве. Как отметил автор песен «Старинные часы», «Три счастливых дня» и «Маэстро», исполнившая их певица вряд ли появится на его празднике.
«К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей. Она обязательно вернется на Родину. Я так думаю. Но не сейчас», — цитирует его МК.
Ранее блогер Наташа Гасанханова назвала отъезд исполнительницы песни «Миллион алых роз» из России своей личной трагедией.