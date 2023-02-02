Вучич провел неожиданную параллель между властью Косово и Зеленским

Политик выразил уверенность в том, что руководство Приштины предпринимает попытки сделать из себя аналог президента Украины и выставить Косово в роли потерпевшего в результате якобы недружелюбных действий Белграда. Такую точку зрения Вучич озвучил в ходе специального заседания сербского парламента.