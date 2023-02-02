Вучич провел неожиданную параллель между властью Косово и Зеленским

Сербский лидер Александр Вучич провел неожиданную параллель между правительством Косово и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом стало известно 2 февраля.
Политик выразил уверенность в том, что руководство Приштины предпринимает попытки сделать из себя аналог президента Украины и выставить Косово в роли потерпевшего в результате якобы недружелюбных действий Белграда. Такую точку зрения Вучич озвучил в ходе специального заседания сербского парламента.
«Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора», — заявил он.
Напомним, что 3 февраля в Киеве состоится саммит Евросоюз — Украина. 2 февраля в украинскую столицу прибыла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.