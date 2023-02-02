Политолог Макеева: сначала победить, мириться будем потом

Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с ФАН отметила, что в Пентагоне констатируют очевидное. Украина действительно никогда ничего не вернет, ни Крым, ни Донбасс. По большому счету, в США понимают, что и самого украинского государства, по крайней мере, в том виде, в котором оно себя мыслит, в котором ее мыслят ее «политические элиты», в обозримом будущем просто не станет. Такой страны либо вообще не будет на карте мира, либо оно будет существовать в измененном виде, считает эксперт.