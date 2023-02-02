Политолог Макеева: сначала победить, мириться будем потом

Издание Politico опубликовало материал, в котором сообщило о том, что в Пентагоне сомневаются в успехе планов Украины вернуть себе Крым. Об этом газете рассказали источники, знакомые с содержанием секретного брифинга для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США.
В материале также отмечено, что в ближайшее время у Киева нет и не будет никакого шанса на достижение этой цели.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, слова которой приводит издание, также назвала «выдающимися» действия ВСУ «на поле боя» и заявила, что они «говорят сами за себя».
Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с ФАН отметила, что в Пентагоне констатируют очевидное. Украина действительно никогда ничего не вернет, ни Крым, ни Донбасс. По большому счету, в США понимают, что и самого украинского государства, по крайней мере, в том виде, в котором оно себя мыслит, в котором ее мыслят ее «политические элиты», в обозримом будущем просто не станет. Такой страны либо вообще не будет на карте мира, либо оно будет существовать в измененном виде, считает эксперт.
«И, в общем-то, оказывая так называемую помощь Украине, американцы не ставят своей целью помочь ей победить. Потому что объем этой помощи даже теоретически не сможет этого обеспечить. Задача коллективного Запада, во главе которого стоят США, измотать Россию этой военной кампанией. В связи с этим, наша задача — как можно быстрее закончить специальную военную операцию получением полного военно-территориального контроля России над территорией бывшей Украины», — заявила Макеева.
Естественно, что киевское руководство не может признать эту данность, не может признать, что украинское государство – всего лишь антироссийский инструмент и ничего, по большому счету, ему не светит. Поэтому идея возвращения Крыма стала такой сверхидеей, которую в пропагандистских целях использует руководство нацистских украинствующих сектантов во главе с Владимиром Зеленским, подчеркнула политолог.
Что касается того, как воюют ВСУ, эксперт отметила, что там действительно есть люди, знающее свое дело. Связано это с тем, что, по сути, мы сражаемся сами с собой, с такими же русскими, с малорусским компонентом триединого русского народа. Это очень печальный факт, и в этом исключительно заслуга Запада. Эту цель он и преследовал, чтобы русские убивали русских, рассказала Макеева.
«У нас задача только одна — победить. И не дать втянуть себя ни в какие переговоры. Сначала победить, мириться будем потом. Мы помним, что когда СССР победил нацистскую Германию, то у нас даже Гитлерюгенд чуть-чуть подрос и массово побежал работать в Штази. И ничего. Я общаюсь с людьми, которые выросли в те года, с выходцами из ГДР. У них совершенно нормальное отношение к русским. Поэтому с нашими братьями-малорусами мы тем более наладим отношения, но сначала надо победить», — подытожила эксперт.
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