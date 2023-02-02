Расход запасов газа в Европе достиг минимума с 2014 года

Сейчас запасы на 19,79% выше, чем в среднем на эту дату за последнее пятилетие, и равняются 78,1 млрд «кубов». Закачка голубого топлива в европейские ПХГ в январе также приблизилась к рекордной отметке — они пополнились на 1,6 млрд кубометров, что оказалось вторым результатом с 2011 года после января 2022 года.