Расход запасов газа в Европе достиг минимума с 2014 года

Степень расхода резервов газа в Европе стала наименьшей с 2014 года. Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) составил 13,64 млрд кубометров, гласят данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Сейчас запасы на 19,79% выше, чем в среднем на эту дату за последнее пятилетие, и равняются 78,1 млрд «кубов». Закачка голубого топлива в европейские ПХГ в январе также приблизилась к рекордной отметке — они пополнились на 1,6 млрд кубометров, что оказалось вторым результатом с 2011 года после января 2022 года.
Средневзвешенный уровень заполненности хранилищ региона в настоящий момент остается на историческом максимуме — 72%.
С начала отопительного сезона 14 ноября 2022 года государства ЕС израсходовали 29,83 млрд кубометров газа. При этом средняя доля ветрогенерации в выработке электричества ЕС в январе оказалась довольно высока и достигла порядка 22%.