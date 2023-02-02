Организаторы Игр в Париже будут следовать указаниям МОК по допуску россиян и белорусов

Организаторы 33-х летних Олимпийских игр в Париже будут следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских и белорусских атлетов. Французы полностью поддерживают решение МОК начать процесс возвращения спортсменов на мировую арену.
Глава МОК Томас Бах отмечал важность участия россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года. Организаторы Игр готовы создать все необходимые условия для организации мероприятия на высоком уровне, сообщает Reuters.
Мы желаем, чтобы олимпийское и паралимпийское движения и спортсмены наслаждались Играми 2024 года в Париже, а также чтобы соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности», — сообщается в пресс-релизе.
Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде только под нейтральным флагом. Стоит отметить, что будут допущены только те атлеты, которые не поддерживают специальную операцию на территории Украины.