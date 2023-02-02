Politico: Евросоюз запретил своим чиновникам одеваться в цвета хаки при поездке в Киев

Как пишут авторы издания, требования по форме одежды были разосланы всем участникам саммита Евросоюз — Украина. В документе сказано, что чиновники, прибывшие в Киев на мероприятие, должны надеть на себя деловые костюмы и воздержаться от использования ярких цветов и хаки-оттенков.