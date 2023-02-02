Politico: Евросоюз запретил своим чиновникам одеваться в цвета хаки при поездке в Киев

Европейским госслужащим запретили надевать одежду ярких цветов во время посещения украинской столицы. Такой информацией поделились журналисты Politico.
Как пишут авторы издания, требования по форме одежды были разосланы всем участникам саммита Евросоюз — Украина. В документе сказано, что чиновники, прибывшие в Киев на мероприятие, должны надеть на себя деловые костюмы и воздержаться от использования ярких цветов и хаки-оттенков.
При этом журналисты напомнили, что украинский лидер Владимир Зеленский с начала российской спецоперации постоянно выступает на публике в различных футболках и кофтах коричневато-зеленого цвета.
Напомним, что саммит запланирован на 3 февраля. 2 февраля на Украину уже прибыла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.