Телеведущий Азаренок поддержал опасения Манукяна по поводу возможной провокации МОК

Журналист и блогер Вадим Манукян опасается возможных провокаций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Его точку зрения разделил белорусский телеведущий Григорий Азаренок.
Как отметил Манукян, за предложением МОК допустить россиян к Олимпиаде под нейтральным флагом может скрываться стремление запада «набрать сборную предателей и использовать их в своих пропагандистских целях». Азаренок с ним согласился, добавив, что тот же интерес МОК может преследовать и в случае с Белоруссией.
«Уверен, на белорусских спортсменов у них такие же планы. Вадим Манукян о возможных провокациях в отношении наших атлетов на международных соревнованиях. Классика холодной войны», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал россиян, выступивших с призывом бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.