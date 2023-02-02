Телеведущий Азаренок поддержал опасения Манукяна по поводу возможной провокации МОК

Как отметил Манукян, за предложением МОК допустить россиян к Олимпиаде под нейтральным флагом может скрываться стремление запада «набрать сборную предателей и использовать их в своих пропагандистских целях». Азаренок с ним согласился, добавив, что тот же интерес МОК может преследовать и в случае с Белоруссией.