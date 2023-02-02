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Телеведущий Азаренок поддержал опасения Манукяна по поводу возможной провокации МОК

Общество
Телеведущий Азаренок поддержал опасения Манукяна по поводу возможной провокации МОК

Журналист и блогер Вадим Манукян опасается возможных провокаций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Его точку зрения разделил белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

Как отметил Манукян, за предложением МОК допустить россиян к Олимпиаде под нейтральным флагом может скрываться стремление запада «набрать сборную предателей и использовать их в своих пропагандистских целях». Азаренок с ним согласился, добавив, что тот же интерес МОК может преследовать и в случае с Белоруссией.

«Уверен, на белорусских спортсменов у них такие же планы. Вадим Манукян о возможных провокациях в отношении наших атлетов на международных соревнованиях. Классика холодной войны», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал россиян, выступивших с призывом бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.
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