Украинские военные будут сдавать в плен после первых минут боя, даже если их подготовили американские инструкторы. Об этом заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В интервью с «ПолитРоссией» он подчеркнул, что солдаты ВСУ начали чаще покидать собственные позиции или сдавать в плен российской армии после первых минут боестолкновений. Причиной этому является контингент, призывающийся в ряды украинской армии, который «уже идейно неоднороден».
«Раньше в армию шли ярые националисты. Теперь в украинскую армию забирают принудительно. Обычные люди, из плоти и крови, прибывают на фронт и видят всю грязь и подноготную ВСУ, видят, что к ним относятся, как к пушечному мясу», — объяснил Матвийчук.
Он добавил, что неважно, где украинские солдаты проходят обучение, ведь даже после подготовки они сдаются в плен. При этом соответствующая тенденция будет лишь нарастать, тем более у многих мобилизованных есть корни в восточноукраинских регионах, где поддерживают Россию.