Матвийчук: обученные в США солдаты ВСУ будут сдаваться в плен после первых минут боя

Он добавил, что неважно, где украинские солдаты проходят обучение, ведь даже после подготовки они сдаются в плен. При этом соответствующая тенденция будет лишь нарастать, тем более у многих мобилизованных есть корни в восточноукраинских регионах, где поддерживают Россию.