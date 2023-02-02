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Новый туристический кластер планируют создать в Нижегородской области

Общество

В Нижнем Новгороде прошло заседание комиссии Регионального совета по вопросам культуры, туризма и спорта. На нем обсуждался вопрос создания нового туристического кластера.

Новый туристический кластер планируют создать в Нижегородской области

Главный посыл нового проекта — популяризация русского литературного языка, а также исторической связи А.С. Пушкина с Нижегородской областью, сообщает ИА «Время Н». Новый кластер может быть создан в регионе к 225-летию поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.

Частью проекта «Пушкинское кольцо» готовы стать Лукоянов, Арзамас, Большое Мурашкино, Гагино и Бутурлино. В районы с экспедициями будут направлены рабочие группы, которые будут изучать достопримечательности, историю и состояние местных музеев.
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