Новый туристический кластер планируют создать в Нижегородской области

Главный посыл нового проекта — популяризация русского литературного языка, а также исторической связи А.С. Пушкина с Нижегородской областью, сообщает ИА «Время Н». Новый кластер может быть создан в регионе к 225-летию поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.