Новый туристический кластер планируют создать в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошло заседание комиссии Регионального совета по вопросам культуры, туризма и спорта. На нем обсуждался вопрос создания нового туристического кластера.
Главный посыл нового проекта — популяризация русского литературного языка, а также исторической связи А.С. Пушкина с Нижегородской областью, сообщает ИА «Время Н». Новый кластер может быть создан в регионе к 225-летию поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.
Частью проекта «Пушкинское кольцо» готовы стать Лукоянов, Арзамас, Большое Мурашкино, Гагино и Бутурлино. В районы с экспедициями будут направлены рабочие группы, которые будут изучать достопримечательности, историю и состояние местных музеев.