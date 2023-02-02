Мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы начались на Мамаевом кургане

В Волгограде проходят торжественные акции, призванные отдать дань памяти советским воинам, разгромившим фашистские орды в битве за Сталинград. В город прибыли делегации со всех российских регионов и из ряда иностранных государств, включая Белоруссию, Болгарию, Армению, Чехию, Узбекистан, Сербию, Казахстан и Словакию, сообщает RIAC34.RU.