Боррель: страны ЕС проведут подготовку 30 тысяч солдат ВСУ

Военные специалисты из стран Евросоюза подготовят 30 тысяч солдат Вооруженных сил Украины в рамках совместной тренировочной программы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, это означает, что количество украинских военных, которые пройдут курсы, увеличится вдвое.
«Миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тысяч украинских солдат, в результате чего общее количество обученных сотрудников достигнет 30 тысяч», — сказал Боррель.
Ранее он также заявлял, что вопрос поставки на Украину боевой авиации пока не стоит на повестке дня в Брюсселе.