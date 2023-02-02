ЕП призвал европейские страны «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против РФ

Европарламент призвал европейские страны «как можно скорее» принять десятый пакет антироссийских ограничений на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление появилось в Сети 2 февраля.
По данным резолюции ЕП, работа «Лукойла» и Росатома в Европе должна быть прекращена. То же самое касается и других российских компаний, отметили в сообщении.
Ранее стало известно, что около 2 тысяч человек в Вене приняли участие в митинге в центре города. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против антироссийских санкций.