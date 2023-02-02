Курс биткоина достиг рекордного показателя за последние полгода

Ранее экономист Михаил Беляев не исключил возможный рост биткоина до 30 тыс. долларов. При этом финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что курс самой известной в мире криптовалюты может достигнуть 60-70 тыс. долларов. В том числе, на фоне использования биткоина в качестве валюты для расчетов в обход санкций.