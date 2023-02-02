Курс биткоина достиг рекордного показателя за последние полгода

В ночь на 2 февраля курс биткоина вырос до 24,19 тыс. долларов, что стало максимумом с 15 августа 2022 года, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.
Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась на 3,9% и достигла отметки в 1,12 трлн долларов.
Ранее экономист Михаил Беляев не исключил возможный рост биткоина до 30 тыс. долларов. При этом финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что курс самой известной в мире криптовалюты может достигнуть 60-70 тыс. долларов. В том числе, на фоне использования биткоина в качестве валюты для расчетов в обход санкций.