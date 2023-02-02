Украинский МИД призвал Тбилиси передать Саакашвили Киеву

Ранее появилась информация о том, что политик был переведен в реанимацию из-за ухудшения физического здоровья. Однако позже данные сведения не подтвердились. В связи с этим украинское дипведомство выразило протест Тбилиси, обвинив его в том, что он бесчеловечно относится к гражданину Украины.