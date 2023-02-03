Помощь или лишняя нагрузка: зачем школьнику нужен репетитор

В каких случаях школьнику требуется репетитор и как его выбрать, рассказала психолог и академический директор онлайн-школы Анастасии Екушевская.
Родители учеников часто поднимают тему скандалов и ссор в семье из-за проблем с учебой. При этом одни видят выход в найме репетитора, который поможет освоить школьный материал, другие же напротив — пытаются сами включиться в процесс, считая, что занятия с репетитором станут лишней нагрузкой. А истина, по словам психолога, как всегда, кроется где-то посередине.
«Во-первых, я как психолог хочу донести до мам и пап важную мысль: принуждение и угрозы — самый неэффективный способ решения таких проблем. Обучение должно помогать подростку найти цель в жизни и показывать, как ее достичь. Чтобы это сделать, нужно выработать интерес к учебе. И надежнее всего делать это не через страх перед двойкой, а через ощущение успеха даже от самых маленьких побед, через веру в свои способности. Лучше хвалить за то, что ребенок правильно решил один пример из десяти, чем ругать и стыдить за то, что он ошибся в остальных девяти», — объяснил специалист.
Найм репетитора, по ее мнению, вполне обоснован, если школьник не справляется с домашними заданиями и плохо осваивает текущий материал. И в этот момент родитель должен четко понимать — репетитор нужен, чтобы помочь ребенку справиться с уже существующей проблемой, а не для того, чтобы нагрузить его дополнительными заданиями.
«Если ребенку сложно дается какой-то предмет, если нагрузка для него слишком велика, найдите репетитора, который поможет разобраться и догнать школьную программу. Многие воспринимают репетитора как лишнюю нагрузку и источник стресса, но это не так. Настоящий источник стресса ― домашние задания, с которыми ребенок не справляется, и уроки, на которых он не понимает учителя. Задача репетитора ― не нагрузить ребенка дополнительными упражнениями, а разъяснить тему, которую школьник упустил, заинтересовать ребенка предметом и помочь преодолеть тревожность», — разъяснила Екушевская.
К выбору репетитора, по словам психолога, надо подойти со всей серьезностью. При этом есть смысл опираться не только на звания педагога и его опыт, но и учитывать взаимную симпатию с ребенком или отсутствие таковой. Поскольку даже самый прославленный педагог не сможет в полной мере помочь ребенку, если между ними нет взаимного доверия.
«Выбирая репетитора, опирайтесь на отзывы на независимых площадках, изучите образовательную модель школы, в которой работает репетитор. Узнайте, насколько разнообразные задания, есть ли интерактив, чтобы увлечь ребенка предметом. Если же вам не понравится подход репетитора к работе с детьми, то лучше сразу найти альтернативные варианты. Также важно лично пообщаться с репетитором, сходить вместе с ребенком на пробное занятие и спросить потом у него: понравился преподаватель или нет. Обязательно учитывайте его мнение: репетитор может быть заслуженным учителем и даже профессором, но, если ученику с ним некомфортно, от таких занятий вряд ли будет толк», — предупредила собеседница ФАН.
Психолог Анастасия Екушевская также перечислила причины, по которым ребенок не любит ходить в школу. Как объяснила специалист, зачастую родители совершают ошибку мотивируя ребенка к учебе «кнутом». Правда, иногда школьнику просто не подходит традиционная форма обучения. К тому же взрослые забывают о том, что нежелание ходить в школу может быть связано не с учебой как таковой, а с проблема во взаимоотношениях с одноклассниками или учителями.