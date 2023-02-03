Помощь или лишняя нагрузка: зачем школьнику нужен репетитор

Психолог Анастасия Екушевская также перечислила причины, по которым ребенок не любит ходить в школу. Как объяснила специалист, зачастую родители совершают ошибку мотивируя ребенка к учебе «кнутом». Правда, иногда школьнику просто не подходит традиционная форма обучения. К тому же взрослые забывают о том, что нежелание ходить в школу может быть связано не с учебой как таковой, а с проблема во взаимоотношениях с одноклассниками или учителями.