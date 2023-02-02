Снегоуборочная машина в Ярославле провалилась в дорожную яму

Чрезвычайное происшествие случилось накануне на улице Володарского, 103, в Ярославле. Снегоуборочный КАМАЗ во время расчистки дороги от снега и наледи провалился в яму.
Как информирует сетевое издание «ECHO76», по словам ярославцев, яма, в которую попала спецтехника, возникла здесь давно, она мешала проезду на этом месте еще с прошлого года. Зарыли это углубление в земле только около двух недель назад. И выполнили работу по ликвидации провала неподобающим образом, с нарушением технологии.
Пользователи разместили в сети фото злополучного грузовика. На фотографии видно, что яма, в которую провалилась грузовая машина, довольно крупных размеров и солидной глубины. Автомобиль увяз в ней по самые колеса.