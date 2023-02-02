Снегоуборочная машина в Ярославле провалилась в дорожную яму

Как информирует сетевое издание «ECHO76», по словам ярославцев, яма, в которую попала спецтехника, возникла здесь давно, она мешала проезду на этом месте еще с прошлого года. Зарыли это углубление в земле только около двух недель назад. И выполнили работу по ликвидации провала неподобающим образом, с нарушением технологии.