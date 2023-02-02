Defense News: США могут начать серийное производство «забракованных» ранее бронемашин ISV

Пентагон может дать старт серийному производству «забракованных» ранее бронемашин для пехоты ISV, пишет Defense News.
Отмечается, что производство машин может начаться уже весной этого года. Примечательно, что в 2022 году американское военное ведомство назвало перспективный бронеавтомобиль крайне ненадежным и неудобным.
По имеющейся информации, ISV прошла доработку и дополнительные испытания, повторно получив сертификат соответствия. Известно, ВС США собираются еще раз протестировать новый бронеавтомобиль в ходе запланированных на ноябрь 2023 года учений.