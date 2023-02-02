В Сети появились кадры макета сцены Евровидения-2023

Фотографии с макетом сцены песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в Великобритании, появились в Сети. На кадрах показана главная площадка, на которой будут выступать исполнители.
Евровидение-2023, несмотря на победу Украины в прошлом году, пройдет в Ливерпуле. Решение о переносе места проведения песенного конкурса приняли на фоне спецоперации.
Организаторы Евровидения уже приступили к подготовке площадки. В частности, уже создали макеты сцены, фотографии которых распространились в Сети. Судя по снимкам, дизайнеры вдохновились галактической темой.
В прошлом году победителем шоу стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Прошлогодний праздник песни не обошелся без скандала. В частности, группа выкрикивала со сцены политические высказывания, что запрещено правилами музыкального конкурса.