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В Сети появились кадры макета сцены Евровидения-2023

Общество
В Сети появились кадры макета сцены Евровидения-2023

Фотографии с макетом сцены песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в Великобритании, появились в Сети. На кадрах показана главная площадка, на которой будут выступать исполнители.

Евровидение-2023, несмотря на победу Украины в прошлом году, пройдет в Ливерпуле. Решение о переносе места проведения песенного конкурса приняли на фоне спецоперации.

Организаторы Евровидения уже приступили к подготовке площадки. В частности, уже создали макеты сцены, фотографии которых распространились в Сети. Судя по снимкам, дизайнеры вдохновились галактической темой.

В Сети появились кадры макета сцены Евровидения-2023

В прошлом году победителем шоу стал украинский коллектив Kalush Orchestra. Прошлогодний праздник песни не обошелся без скандала. В частности, группа выкрикивала со сцены политические высказывания, что запрещено правилами музыкального конкурса.
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