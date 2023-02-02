Губернатор Волгоградской области «пропал с радаров» за неделю до визита Путина в регион

По информации местной прессы, за неделю до предполагаемого приезда российского лидера Бочаров перестал посещать какие-либо мероприятия и выступать с заявлениями. Предполагается, что губернатор области таким образом готовится к визиту Путина и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности грядущих переговоров.