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Губернатор Волгоградской области «пропал с радаров» за неделю до визита Путина в регион

Политика
Губернатор Волгоградской области «пропал с радаров» за неделю до визита Путина в регион

Стали известны интересные подробности реакции губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на визит президента России Владимира Путина в регион. Сообщается, что градоначальник «исчез с радаров».

По информации местной прессы, за неделю до предполагаемого приезда российского лидера Бочаров перестал посещать какие-либо мероприятия и выступать с заявлениями. Предполагается, что губернатор области таким образом готовится к визиту Путина и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности грядущих переговоров.

Ранее в Москве сообщили, что президент России собирается посетить Волгоград 2 февраля. В этот день ровно 80 лет назад завершилась Сталинградская битва.
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