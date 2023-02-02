Губернатор Волгоградской области «пропал с радаров» за неделю до визита Путина в регион

Стали известны интересные подробности реакции губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на визит президента России Владимира Путина в регион. Сообщается, что градоначальник «исчез с радаров».
По информации местной прессы, за неделю до предполагаемого приезда российского лидера Бочаров перестал посещать какие-либо мероприятия и выступать с заявлениями. Предполагается, что губернатор области таким образом готовится к визиту Путина и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности грядущих переговоров.
Ранее в Москве сообщили, что президент России собирается посетить Волгоград 2 февраля. В этот день ровно 80 лет назад завершилась Сталинградская битва.