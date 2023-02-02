Астролог Мурзина озвучила прогноз Жириновского о крахе США в 2023 году

Бывший лидер ЛДПР, политик Владимир Жириновский при жизни предсказывал крах США. Астролог Елена Мурзина напомнила о его пророчестве.
Жириновский был уверен, что выборы президента США, которые запланированы на 2024 год, не состоятся из-за краха страны. Однако процессы, которые приведут у этому, начнутся в 2023 году.
«И как мы видим сейчас, очень возможно, что такое политическое образование как "Соединенные штаты", может действительно трансформироваться во что-то совершенно иное», — привела астролог слова Жириновского в беседе с изданием «Украина.ру».
Белый дом подтвердил, что действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок. Об этом летом 2022 года сообщила официальный пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Мистические события продолжают преследовать персону Жириновского даже после смерти. На могиле политика на Новодевичьем кладбище начали появляться различные рисунки, происхождение которых остается тайной. Однако это не смущает его поклонников, которые до сих пор носят к месту захоронения свечи, цветы и конфеты.