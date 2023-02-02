Астролог Мурзина озвучила прогноз Жириновского о крахе США в 2023 году

Мистические события продолжают преследовать персону Жириновского даже после смерти. На могиле политика на Новодевичьем кладбище начали появляться различные рисунки, происхождение которых остается тайной. Однако это не смущает его поклонников, которые до сих пор носят к месту захоронения свечи, цветы и конфеты.