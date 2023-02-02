Петербуржцы продолжают получать штрафы за неоплаченную парковку из-за сбоя в работе системы

В среду, 1 февраля, в работе ряда городских онлайн-систем произошел масштабный сбой. Пользователи не смогли получить доступ к порталам, позволяющим записаться к врачу или отправить обращение в администрацию Санкт-Петербурга. Кроме того, свою работу прекратил сервис по оплате парковочных мест. Несмотря на то, что горожан пообещали не штрафовать за неоплаченные места, сами водители утверждают обратное. По их словам, они по-прежнему получают штрафы.