Актрисе Хаматовой не дают больше спектаклей в Латвии

Новый рижский театр, в котором теперь служит бывшая российская актриса Чулпан Хаматова, опубликовал репертуар на апрель, где у Чулпан опять всего четыре спектакля за 30 дней. Причем все состоятся с 1 по 5 апреля.
И это, несмотря на то, что постановка «Дом Гоголя. Старосветские помещики» премьерная. Но, видимо, руководитель и главный режиссер театра Алвис Хеманис заранее не уверен в успехе спектакля – идти он будет только на Малой сцене.
«Для актрисы, которая в Москве только в родном «Современнике» выходила минимум три-четыре раза в неделю на сцену, это просто потеря профессии. Это не шаг назад, а прыжок в забвение. А с учетом того, что в латвийских театрах заработная плата зависит не от званий, как у нас, а от количества их в месяц, можно считать, что в Риге Чулпан одна из самых низкооплачиваемых артисток», — рассказал источник в бывшем театре Хаматовой.
Да еще и не известно, как Чулпан работать не на родном языке, на котором она не умеет думать, и режиссером Улдисом Тироном, у которого практически нет опыта работы в театре – он журналист, владелец журнала. И это после того, как Хаматова работала с такими профессионалами, как Галина Волчек, Робер Лепаж, Сергей Урсуляк, Валерий Тодоровский, Владимир Хотиненко и многие другие.
Ранее стало известно, что в России выходит в прокат фильм, в котором снялась Хаматова накануне своей эмиграции.