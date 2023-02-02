Актрисе Хаматовой не дают больше спектаклей в Латвии

Да еще и не известно, как Чулпан работать не на родном языке, на котором она не умеет думать, и режиссером Улдисом Тироном, у которого практически нет опыта работы в театре – он журналист, владелец журнала. И это после того, как Хаматова работала с такими профессионалами, как Галина Волчек, Робер Лепаж, Сергей Урсуляк, Валерий Тодоровский, Владимир Хотиненко и многие другие.