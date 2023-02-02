Самая известная жертва петербургских зимних крыш Каштанова скончалась в Эстонии

В августе 2010 года ее перевели в нейрореабилитационную клинику, где к ней начало возвращаться сознание. Девушка смогла справиться с тяжелой травмой, медики назвали это чудом. Летом 2013 года Милану отправили на лечение домой в Таллин, однако со временем самочувствие женщины стало ухудшаться. Она практически не говорила и перестала узнавать родных. Накануне семья Миланы сообщила о ее смерти.