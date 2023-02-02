Самая известная жертва петербургских зимних крыш Каштанова скончалась в Эстонии

Гражданка Эстонии Милана Каштанова, которая получила тяжелую травму при падении на нее глыбы льда в Петербурге в 2010 году, умерла. Трагической новостью 31 января поделились родственники покойной в соцсетях.
Все произошло 5 февраля 2010 году на улице Красного Курсанта. 27-летняя иностранка проходила мимо дома, крышу которого чистили от снега и наледи. В какой-то момент на нее упала глыба льда. Прибывшие медики экстренно доставили эстонку в больницу, где провели несколько операций на мозг. Врачи утверждают, что буквально вернули Милану с того света.
В августе 2010 года ее перевели в нейрореабилитационную клинику, где к ней начало возвращаться сознание. Девушка смогла справиться с тяжелой травмой, медики назвали это чудом. Летом 2013 года Милану отправили на лечение домой в Таллин, однако со временем самочувствие женщины стало ухудшаться. Она практически не говорила и перестала узнавать родных. Накануне семья Миланы сообщила о ее смерти.
Несмотря на многочисленные жалобы горожан касательно халатного отношения коммунальщиков к своей работе Смольный игнорирует проблему. Петербуржцы многократно требовали от губернатора Александра Беглова навести порядок в этой сфере, но все ограничивается лишь обещаниями. В это время все больше людей оказываются в травмпунктах, а число дорожных инцидентов, вызванных заснеженными дорогами, продолжает расти.