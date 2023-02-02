Ямайка готова принять участие в военной интервенции на Гаити

Государство Гаити столкнулось с проблемой борьбы с боевиками после убийства президента Жовенеля Моиса. Группа неизвестных проникла в частную резиденцию президента и застрелила его. На данный момент в стране действуют несколько вооруженных преступных группировок, связанных с экономическими элитами. Постоянные стычки между бандами и борьба за влияние сказываются на безопасности населения, регулярно сталкивающегося с похищениями, изнасилованиями, грабежом и убийствами.