Ямайка готова принять участие в военной интервенции на Гаити

Кингстон, 2 февраля. Премьер-министр Эндрю Холнесс заявил, что армия Ямайки готова принять участие в развертывании международного контингента в Гаити. На встрече с парламентариями глава правительства также отметил, что страна может поддержать своего соседа и в проведении избирательных реформ.
Организация Объединенных Наций в октябре 2022 года предложила направить «силы быстрого реагирования» на Гаити для противодействия бандформированиям. Но в дальнейшем переговоры о развертывании контингента зашли в тупик.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что стране необходима иностранная военная поддержка. Посланник ООН Хелен Ла Лайм призвала к большей срочности, заявив, что полиция не сможет победить боевиков без помощи извне.
«Ямайка была бы готова принять участие в многонациональном развертывании сил безопасности на Гаити в соответствии с соответствующими юрисдикционными параметрами, чтобы поддержать возвращение мира и стабильности», — заявил Холнесс.
Глава правительства также отметил, что Кингстон будет готов провести переговоры между политическими лидерами Гаити и представителями гражданского общества для урегулирования кризиса.
Государство Гаити столкнулось с проблемой борьбы с боевиками после убийства президента Жовенеля Моиса. Группа неизвестных проникла в частную резиденцию президента и застрелила его. На данный момент в стране действуют несколько вооруженных преступных группировок, связанных с экономическими элитами. Постоянные стычки между бандами и борьба за влияние сказываются на безопасности населения, регулярно сталкивающегося с похищениями, изнасилованиями, грабежом и убийствами.
Пост главы государства после смерти Моиза занял проамериканский политик Ариэль Анри. В ноябре 2022 года он стал одновременно президентом, премьер-министром и главой МВД Гаити.