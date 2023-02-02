Рогов сообщил о провале наступления ВСУ в Запорожской области из-за отсутствия ресурсов

Украинские войска на сегодняшний день не обладают людскими ресурсами для попыток наступления на Запорожском направлении. Такого мнения придерживается председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что это направление является для ВСУ одним из приоритетных, они осознают, какие у них есть риски и возможности. Также на Западе стали чаще говорить о том, что украинская армия развернет наступление на Мелитополь и Бердянск.
«Но, на мой взгляд, реально попробовать реализовать задуманное они смогут после дополнительного призыва, после того как нахватают на улицах необходимые десятки тысяч людей и бросят их в эту мясорубку», — отметил Рогов.
Он добавил, что на текущий момент на линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли. В то же время, российская армия закрепляются на новых позициях Запорожской области.