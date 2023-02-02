Неизвестные украли вратарские перчатки Дзоффа с ЧМ по футболу 1982 года

Неизвестные злоумышленники украли вратарские перчатки экс-голкипера сборной Италии по футболу Дино Дзоффа.
Представители одного из римских музеев выставили перчатки Дзоффа, в которых голкипер выиграл чемпионат мира по футболу в 1982 году, в рамках благотворительного мероприятия Un Secolo d'Azzurro. Организатор выставки Альдо Росси Мериги прокомментировал произошедший инцидент.
«Впервые за пять лет деятельности мы столкнулись с такой серьезной кражей. Перчатки Дзоффа были одной из изюминок нашей коллекции из более чем 500 памятных вещей с 1870 по 2023 год», — цитирует специалиста La Gazzetta dello Sport.
Стоит отметить, что перчатки были сделаны специально для Дзоффа к чемпионату мира. Вратарь стал самым возрастным футболистом в истории, кому удалось выиграть планетарное первенство. Дзоффу на тот момент было 40 лет.