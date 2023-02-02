Экспорт российского продовольствия за 2022 год вырос почти на 12%

Объем поставок продовольствия из России за границу по итогам 2022 года увеличился почти на 12% по сравнению с итогом 2021 год. Всего за рубеж было экспортировано 70 млн тонн продукции, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ.
По данным ведомства, местная продукция АПК продается в 150 разных стран, а российский вклад в мировую продовольственную безопасность растет с каждым годом. Так, за минувший год появилось свыше 3 тыс. новых региональных пар «продукт-страна», а их поставки достигли порядка 1,46 млрд долларов.
В прошлом году была проведена серьезная работа по переориентации экспортных потоков, формированию новых цепочек поставок и финансовых операций, упрощению условий предоставления государственной поддержки. Это поможет и дальше повышать экспорт на приоритетные рынки, заключили в Минсельхозе.