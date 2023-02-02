Ведущий Соловьев возмутился приговору сбежавшему из России иноагенту Невзорову

Приговор признанному в РФ иноагенту Александру Невзорову✱, который заочно был осужден на восемь лет лишения свободы, является смехотворным. Так считает телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, что Невзоров после начала спецоперации на Украине покинул Россию и из-за рубежа поддерживает киевский режим. Накануне суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии за создание и распространение фейков о ВС РФ. Срок начнет отсчитываться с момента его экстрадиции.
Сложившаяся ситуация возмутила Соловьева. Журналист жестко прошелся по Невзорову и другим предателям родины, которые заслуживают более серьезного наказания.
«Что это за смехотворщина? Мы взяли и приговорили предателя родины Невзорова к восьми годам. Не похитили и привезли в Россию, чтобы сидел – нет, вы что, нельзя! Собственность его? Нет, вы что», — вышел из себя Соловьев.
По мнению ведущего, Невзорова и подобных личностей необходимо силой доставлять в Россию, чтобы они отбывали наказание.
«Мы не уничтожаем наших предателей. Мы не делаем ничего. Мы хотим победить, оставаясь в режиме салонного чаепития? Мы хоть одного взяли и посадили?» — задал неудобный вопрос журналист.
Ранее Соловьев назвал истинную причину безнаказанности журналистки Ксении Собчак за критику спецоперации. Он пояснил, что светская львица в этой ситуации прикрывается «памятью об отце».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами