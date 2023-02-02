Ведущий Соловьев возмутился приговору сбежавшему из России иноагенту Невзорову

Напомним, что Невзоров после начала спецоперации на Украине покинул Россию и из-за рубежа поддерживает киевский режим. Накануне суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии за создание и распространение фейков о ВС РФ. Срок начнет отсчитываться с момента его экстрадиции.