Блогер Наташа Гасанханова назвала личной трагедией отъезд певицы Аллы Пугачевой из России

Народная артистка СССР Алла Пугачева уже длительное время не живет в России, которую покинула после начала спецоперации на Украине. При этом на родине ее критикуют гораздо меньше, чем других сбежавших знаменитостей. Феномен Пугачевой попыталась объяснить блогер Наташа Гасанханова.
По ее словам, сдержанные высказывания в адрес исполнительницы хита «Миллион алых роз» связаны с тем, что она остается иконой в России.
«Кто мы такие, чтобы говорить Алле Пугачевой, что ей можно, а что ей нельзя?» — сказала Гасанханова в очередном выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».
Блогер добавила, что отъезд примадонны отечественной эстрады в Израиль она восприняла как личную трагедию, в то время как до бегства других звезд, таких как Макс Барских и Светлана Лобода, ей дела не было.