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В Ивановской области пьяный мужчина жестоко избил маленького сына и заставил копать себе яму

Происшествия
В Ивановской области пьяный мужчина жестоко избил маленького сына и заставил копать себе яму

Житель Ивановской области предстанет перед судом по делу о жестоком обращении с несовершеннолетним и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, прошлой осенью 33-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивал восьмилетнего сына за плохое поведение. 9 ноября ивановец ударил мальчика по голове, после чего у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. В тот же день мужчина заставил школьник копать себе яму во дворе.

Злоумышленника задержали, а мальчика изъяли из семьи. Дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Матвеевском районе Оренбургской области 24-летняя девушка до смерти избила 48-летнего мужчину, писало RIA56.
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