В Ивановской области пьяный мужчина жестоко избил маленького сына и заставил копать себе яму

По версии следствия, прошлой осенью 33-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивал восьмилетнего сына за плохое поведение. 9 ноября ивановец ударил мальчика по голове, после чего у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. В тот же день мужчина заставил школьник копать себе яму во дворе.