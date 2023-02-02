В Ивановской области пьяный мужчина жестоко избил маленького сына и заставил копать себе яму

Житель Ивановской области предстанет перед судом по делу о жестоком обращении с несовершеннолетним и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
По версии следствия, прошлой осенью 33-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивал восьмилетнего сына за плохое поведение. 9 ноября ивановец ударил мальчика по голове, после чего у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. В тот же день мужчина заставил школьник копать себе яму во дворе.
Злоумышленника задержали, а мальчика изъяли из семьи. Дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Матвеевском районе Оренбургской области 24-летняя девушка до смерти избила 48-летнего мужчину, писало RIA56.