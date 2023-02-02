Олег Газманов объяснил, что случилось на скандальном концерте Меладзе в Дубае

Народный артист России Олег Газманов объяснил, что случилось на концерте Валерия Меладзе в Дубае, который вылился в громкий скандал. Он вспомнил детали того дня.
Певец заявил, что был в ОАЭ на праздновании Нового года. Туда должен был приехать и шоумен Александр Ревва, но он опоздал. Газманов восстановил события той ночи.
«Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: «Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети». Потом подошла охрана», — заявил он в эфире программы «Жизнь и судьба» на «России-1».
После него выступал Меладзе. Именно он попал в скандал из-за произнесенного националистического лозунга. Газманов отметил, что в тот момент уже покинул концертный зал. Артист не стал порицать коллегу, но заключил, что его бы самого не заставили предать родину.