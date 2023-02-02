Рогов: добровольцы из 40 стран изъявили желание присоединиться к СВО

Добровольцы из более чем 40 государств готовы принимать участие в спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что на текущий момент желающие присоединиться к российским военным иностранцы сталкиваются с трудностями в логистике.
«В ближайшем будущем этот вопрос сдвинется с места так, чтобы желающие могли через определенные структуры, посольства, неформальные связи не просто выходить на связь и потом искать иногда не то что неделями, месяцами, как попасть к нам», — рассказал политический деятель.
Ранее появилась информация о том, что группа граждан Турции присоединилась к добровольческому батальону в Запорожской области для участия в СВО.