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Экс-глава Молдавии Додон осудил Санду за реализацию украинского сценария в республике

Политика
Экс-глава Молдавии Додон осудил Санду за реализацию украинского сценария в республике

Глава молдавского государства Майя Санду пытается направить свою страну по курсу, которого придерживается киевский режим. Такую точку зрения озвучил экс-руководитель республики Игорь Додон.

Политик выразил уверенность в том, что подобный путь действующего руководства Молдавии идет вразрез с интересами местных жителей. Соответствующими выводами Додон поделился в ходе разговора с журналистами РИА Новости.

«Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что лидеры западного мира рассматривают Кишинев как земли, которые могут превратиться во «вторую Украину».
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