Видеокамеры начнут штрафовать водителей в Челябинске за непристегнутый ремень

Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», несколько камер уже наладили определять водителей и пассажиров, не использующих ремни безопасности. По словам Путкова, пять устройств в подобном режиме действуют на загородных трассах и 15 видеокамер – на дорогах региональной столицы. Только сообща, совместно со СМИ, а также с использованием прочих профилактических средств получится донести до граждан информацию о том, что пристегиваться в машине необходимо, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье, отметил полицейский.