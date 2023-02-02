Видеокамеры начнут штрафовать водителей в Челябинске за непристегнутый ремень

Работа по использованию камер наружного наблюдения для назначения штрафов непристегнутым челябинским автолюбителям ведется в тестовом режиме. Задействованы 20 камер в Челябинске и пригороде. Об этом заявил начальник регионального УГИБДД Иван Путков.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», несколько камер уже наладили определять водителей и пассажиров, не использующих ремни безопасности. По словам Путкова, пять устройств в подобном режиме действуют на загородных трассах и 15 видеокамер – на дорогах региональной столицы. Только сообща, совместно со СМИ, а также с использованием прочих профилактических средств получится донести до граждан информацию о том, что пристегиваться в машине необходимо, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье, отметил полицейский.
После отработки алгоритма действий по данному нарушению, специалисты намерены обучить камеры устанавливать тех, кто во время управления авто говорит по телефону, не пользуясь при этом гарнитурой, добавил глава ведомства.