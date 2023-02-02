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Певица Елена Ваенга покинула Россию вместе с семьей

Общество
Певица Елена Ваенга покинула Россию вместе с семьей

Многократный лауреат премии «Шансон года», 46-летняя эстрадная певица, автор песен и актриса Елена Ваенга забрала родных и покинула Россию.

Как отметила исполнительница хита «Каменные цветы» в социальных сетях, причиной ее отъезда стало желание отдохнуть на курорте. Конечным пунктом в ее путешествии стали Мальдивские острова.

Вместе с ней на курорт отправился и сын певицы от барабанщика Романа Садырбаева, связь с которым она долгое время старательно скрывала. Лишь недавно Ваенга решилась наконец раскрыть эту тайну. Осенью 2016 года исполнительница городских романсов и музыкант узаконили свои отношения.
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