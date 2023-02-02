Певица Елена Ваенга покинула Россию вместе с семьей

Вместе с ней на курорт отправился и сын певицы от барабанщика Романа Садырбаева, связь с которым она долгое время старательно скрывала. Лишь недавно Ваенга решилась наконец раскрыть эту тайну. Осенью 2016 года исполнительница городских романсов и музыкант узаконили свои отношения.