Ученые ЮФУ выяснили, какие факторы влияют на оценку возраста

Она подчеркнула, что зрелые женщины обычно выглядят моложе, чем мужчины-ровесники. Однако в молодом возрасте они выглядят старше, демонстрируя зрелость, которая обычно ассоциируется с более старшим возрастом, говорится в тексте исследования.