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Ученые ЮФУ выяснили, какие факторы влияют на оценку возраста

Общество
Ученые ЮФУ выяснили, какие факторы влияют на оценку возраста

Критерии, по которым люди оценивают возраст незнакомого человека, установили ученые из Южного федерального университета. Они выяснили, как формируется представление о возрасте.

Внешность человека при первой встрече закладывает определенный образ, а также уровень уважения. Эксперты решили найти закономерности конструирования воспринимаемого возраста.

«Нами обнаружены гендерно-специфичные закономерности конструирования воспринимаемого возраста при восприятии мужчин и женщин-ровесников, обусловленные гендерными стереотипами и связанными с ними практиками ухода за своим внешним обликом», — рассказала кандидат психологических наук Татьяна Воронцова.

Она подчеркнула, что зрелые женщины обычно выглядят моложе, чем мужчины-ровесники. Однако в молодом возрасте они выглядят старше, демонстрируя зрелость, которая обычно ассоциируется с более старшим возрастом, говорится в тексте исследования.
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