Ученые ЮФУ выяснили, какие факторы влияют на оценку возраста

Критерии, по которым люди оценивают возраст незнакомого человека, установили ученые из Южного федерального университета. Они выяснили, как формируется представление о возрасте.
Внешность человека при первой встрече закладывает определенный образ, а также уровень уважения. Эксперты решили найти закономерности конструирования воспринимаемого возраста.
«Нами обнаружены гендерно-специфичные закономерности конструирования воспринимаемого возраста при восприятии мужчин и женщин-ровесников, обусловленные гендерными стереотипами и связанными с ними практиками ухода за своим внешним обликом», — рассказала кандидат психологических наук Татьяна Воронцова.
Она подчеркнула, что зрелые женщины обычно выглядят моложе, чем мужчины-ровесники. Однако в молодом возрасте они выглядят старше, демонстрируя зрелость, которая обычно ассоциируется с более старшим возрастом, говорится в тексте исследования.