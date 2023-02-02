Политолог Безпалько не исключил возможность превращения Молдавии во «вторую Украину»

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сказал, что западный мир рассматривает Кишинев как территорию, которая может пойти по украинскому сценарию в борьбе с Россией. Эксперт в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости отметил, что такие предположения возникли довольно давно.