Риск того, что молдавское государство станет «второй Украиной» до сих пор существует. Такими выводами поделился политолог Богдан Безпалько.
Ранее руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сказал, что западный мир рассматривает Кишинев как территорию, которая может пойти по украинскому сценарию в борьбе с Россией. Эксперт в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости отметил, что такие предположения возникли довольно давно.
«Вероятность того, что Молдавия превратилась бы в следующую горячую точку, существует уже давно — это замороженный Приднестровский конфликт», — подчеркнул Безпалько.
Ранее глава российского МИД сказал, что Белый дом «подмял» под себя весь Евросоюз и лишил его самостоятельности.