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Российские десантники развернули контрнаступление в районе Кременной и Сватово

Армия
Российские десантники развернули контрнаступление в районе Кременной и Сватово

Подразделения российского десанта при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии развернули контрнаступление в районе населенных пунктов Кременная и Сватово, сообщает WarGonzo.

По информации журналистов, операции предшествовали несколько попыток ВСУ взять в кольцо фронтовой выступ, где располагались российские войска.

В течение недели военнослужащие144-й дивизии отражали атаки украинских националистов и присоединившихся к ним польских наемников. Теперь в рамках контрнаступления противник был отброшен более чем на километр.
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