Подразделения российского десанта при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии развернули контрнаступление в районе населенных пунктов Кременная и Сватово, сообщает WarGonzo.
По информации журналистов, операции предшествовали несколько попыток ВСУ взять в кольцо фронтовой выступ, где располагались российские войска.
В течение недели военнослужащие144-й дивизии отражали атаки украинских националистов и присоединившихся к ним польских наемников. Теперь в рамках контрнаступления противник был отброшен более чем на километр.