Гасанханова высказалась об уехавших блогерах и их доходах за проукраинскую пропаганду

Уехавшие из России в свете обострившейся общественно-политической ситуации блогеры нередко соглашаются работать на украинскую пропаганду. О том, сколько получают «рупоры» киевского режима, рассказала ведущая шоу «Да-да, нет-нет» Наталья Гасанханова.
Как отметила блогер в очередном выпуске YouTube-передачи «Алена, блин!», бытует мнение, что патриотически настроенные россияне получают деньги за высказывание своей позиции, в то время как Украину все поддерживают по любви.
«Чтобы ты понимала: там этому блогеру, я не буду говорить имена, чтобы никого не подставить, раз в месяц ему платят 15 тысяч долларов за то, чтобы он снимал тиктоки и кричал в Instagram✱ (признана экстремистской и запрещена в России) «Украина — вперед!». Ну кто ему платит? Я думал, что не [Владимир] Зеленский с [Алексеем] Арестовичем ему лично приносят в кармане эти деньги, ну вот какой-то определенный отдел, который организован для работы с блогерами и селебрити», — рассказала она.
Высказалась блогер и о лицемерии коллег. Так, ей вспомнился случай с одним приятелем, который, работая в России, поддерживал с ней дружеские отношения, однако после отъезда в Португалию начал радоваться устраиваемым украинскими неонацистами терактам.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ