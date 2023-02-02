Бык выбежал на горнолыжную трассу на сочинском курорте «Роза Хутор»

Видео с горнолыжной трассы было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как бык бежит прямо по ней, обгоняя некоторых лыжников. Отмечается, что в результате нападения парнокопытного на отдыхающих было сломано несколько сноубордов. В настоящее время сотрудники спасательных служб пытаются отловить животное. Как бык оказался на оживленном горнолыжном курорте остается неизвестным.