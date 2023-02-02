Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бык выбежал на горнолыжную трассу на сочинском курорте «Роза Хутор»

Общество
Бык выбежал на горнолыжную трассу на сочинском курорте «Роза Хутор»

Выбежавший на горнолыжную трассу бык устроил переполох на популярном среди российских туристов сочинском курорте «Роза Хутор». По словам очевидцев, животное попыталось атаковать лыжников, однако никто из отдыхающих не пострадал.

Видео с горнолыжной трассы было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как бык бежит прямо по ней, обгоняя некоторых лыжников. Отмечается, что в результате нападения парнокопытного на отдыхающих было сломано несколько сноубордов. В настоящее время сотрудники спасательных служб пытаются отловить животное. Как бык оказался на оживленном горнолыжном курорте остается неизвестным.

Как сообщалось ранее, Сочи занял первое место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха в феврале среди россиян. Наибольшее количество вылетов в курортный город запланировано из Москвы. На это направление приходится 6,5% спроса.
роза хутор бык горнолыжный курорт трасса
Военкоры ФАН
Лучшие в аду