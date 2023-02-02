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Прием заявлений на выпуск российских загранпаспортов нового образца приостановлен

Общество
Прием заявлений на выпуск российских загранпаспортов нового образца приостановлен

Россияне временно не смогут подать заявление на получение загранпаспортов нового образца, оснащенных электронным носителем. Об этом сообщается на официальном портале государственных услуг.

Согласно тексту сообщения, прием заявлений на получение загранпаспортов нового образца приостанавливается с четверга, 2 февраля. В случае, если гражданин уже подал заявление, ему рекомендуется дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкциям, предоставленным в нем. Сроки возобновления приема заявлений не уточняются.
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