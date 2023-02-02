Прием заявлений на выпуск российских загранпаспортов нового образца приостановлен

Согласно тексту сообщения, прием заявлений на получение загранпаспортов нового образца приостанавливается с четверга, 2 февраля. В случае, если гражданин уже подал заявление, ему рекомендуется дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкциям, предоставленным в нем. Сроки возобновления приема заявлений не уточняются.