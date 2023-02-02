Житель Оренбурга получил компенсацию за незаконную рассылку рекламы

В Оренбурге местный житель добился компенсации морального вреда за незаконную рассылку рекламы. Он пожаловался на магазин, отправивший ему электронное письмо с рекламой сантехники.
В суде мужчина рассказал, что никакого разрешения на получение рекламы не давал. Поскольку у оренбуржца серьезные проблемы со зрением, прочтение письма стало для него серьезным испытанием, сообщает интернет-издание ProOren.ru.
Жалобу проверила комиссия Федеральной антимонопольной службы. Факт незаконной рассылки рекламы был подтвержден. Виновным оказался человек, заключивший с торговым предприятием договор об оказании услуг. Во время заполнения документов он допустил ошибку в адресе электронной почты.
Суд частично удовлетворил поступивший от жителя Оренбурга иск. В его пользу будет взыскана 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.