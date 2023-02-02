Блогер Наталья Гасанханова рассказала о своем патриотизме и отношении к СВО

Российский блогер Наталья Гасанханова приняла участие в съемках очередного выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!», в рамках которого рассказала о своем патриотизме и отношении к СВО.
По словам Гасанхановой, она переживает об СВО и считает эту тему деликатной. При этом блогер имеет свою открытую позицию, которую не стесняется выражать.
«Есть правда и здесь, и здесь, но ты мою позицию знаешь. Я — гражданин своей страны, я голосовала за своего президента, поэтому я продолжаю верить, что наш президент знает, что он делает», — сказала она.
Гасанханова отметила, что еще каких-то два-три года назад было очень выгодно заявлять о своей аполитичности. Однако чтение книг и просмотр исторических фильмов привели ее к мысли, что это — большое лицемерие.
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