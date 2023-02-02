Подвиг под Бахмутом: чем известен погибший в Донбассе боец ЧВК «Вагнер» Юрий Могилкин

До начала спецоперации Юрий Могилкин воевал в ополчении ДНР с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 гг. В апреле прошлого года он подписал контракт с ЧВК, взял позывной Скородум и вскоре отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).