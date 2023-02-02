Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подвиг под Бахмутом: чем известен погибший в Донбассе боец ЧВК «Вагнер» Юрий Могилкин

Весь мир
Подвиг под Бахмутом: чем известен погибший в Донбассе боец ЧВК «Вагнер» Юрий Могилкин

Стали известны подробности подвига бойца ЧВК «Вагнер» Юрия Могилкина, героически погибшего в ходе наступления на Бахмут.

Личность Могилкина оказалась в центре внимания после того, как в школе села Скородум Тюменской области накануне появилась «Парта героя» в его честь. Именно в этом образовательном учреждении учился член «Оркестра», воевавший в составе 10-го штурмового отряда ЧВК и пожертвовавший жизнью в ходе выполнения боевой задачи.

Подвиг под Бахмутом: чем известен погибший в Донбассе боец ЧВК «Вагнер» Юрий Могилкин

До начала спецоперации Юрий Могилкин воевал в ополчении ДНР с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 гг. В апреле прошлого года он подписал контракт с ЧВК, взял позывной Скородум и вскоре отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Известно, что мужчина принимал участие в освобождении Попасной. Последней для него стала операция под Бахмутом 10 августа.

В ходе наступления на позиции противника в лесополосе Скородум одним из первых ворвался в траншею врага и в ближнем бою ликвидировал двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских солдат, он планомерно продвигался вперед, выдавливая противника с занимаемых позиций. На одном из участков, не имея возможности продвигаться дальше напрямую, он принял решение обойти бойцов ВСУ с фланга. Проинформировав командира о сложившейся ситуации, Могилкин выбрался из траншеи.

Рискуя своей жизнью, «вагнеровец» ползком подобрался на расстояние броска и закидал украинских солдат гранатами, ликвидировав одного военного ВСУ и ранив еще двух. Благодаря подвигу Могилкина «музыкантам» удалось продолжить зачистку траншей. Доброволец получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Герой был награжден медалью «За отвагу» за освобождение Попасной, а также посмертно получил орден Мужества. На родине у него остались родители, брат и сестра.

Акция «Парта героя» проходит во многих городах РФ по инициативе властей. На учебных столах размещаются портреты и биографические данные об участниках СВО, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер». Ранее в Черкесске открыли такую парту в честь Героя России, пилота-аса «Оркестра» Канамата Боташева.

Кроме того, в конце января стало известно, что одну из школ Волгодонска назовут в честь другого героя из состава ЧВК «Вагнер» — пилота авиакрыла Александра Антонова. В начале декабря он и его сослуживец Владимир Никишин повторили подвиг легендарного пилота Николая Гастелло, направив подбитый самолет на колонну противника под Бахмутом. Летчикам были присвоены звания Героев России посмертно.
чвк вагнер парта героя бахмут спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду