Подвиг под Бахмутом: чем известен погибший в Донбассе боец ЧВК «Вагнер» Юрий Могилкин

Стали известны подробности подвига бойца ЧВК «Вагнер» Юрия Могилкина, героически погибшего в ходе наступления на Бахмут.
Личность Могилкина оказалась в центре внимания после того, как в школе села Скородум Тюменской области накануне появилась «Парта героя» в его честь. Именно в этом образовательном учреждении учился член «Оркестра», воевавший в составе 10-го штурмового отряда ЧВК и пожертвовавший жизнью в ходе выполнения боевой задачи.
До начала спецоперации Юрий Могилкин воевал в ополчении ДНР с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 гг. В апреле прошлого года он подписал контракт с ЧВК, взял позывной Скородум и вскоре отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).
Известно, что мужчина принимал участие в освобождении Попасной. Последней для него стала операция под Бахмутом 10 августа.
В ходе наступления на позиции противника в лесополосе Скородум одним из первых ворвался в траншею врага и в ближнем бою ликвидировал двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских солдат, он планомерно продвигался вперед, выдавливая противника с занимаемых позиций. На одном из участков, не имея возможности продвигаться дальше напрямую, он принял решение обойти бойцов ВСУ с фланга. Проинформировав командира о сложившейся ситуации, Могилкин выбрался из траншеи.
Рискуя своей жизнью, «вагнеровец» ползком подобрался на расстояние броска и закидал украинских солдат гранатами, ликвидировав одного военного ВСУ и ранив еще двух. Благодаря подвигу Могилкина «музыкантам» удалось продолжить зачистку траншей. Доброволец получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Герой был награжден медалью «За отвагу» за освобождение Попасной, а также посмертно получил орден Мужества. На родине у него остались родители, брат и сестра.
Акция «Парта героя» проходит во многих городах РФ по инициативе властей. На учебных столах размещаются портреты и биографические данные об участниках СВО, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер». Ранее в Черкесске открыли такую парту в честь Героя России, пилота-аса «Оркестра» Канамата Боташева.
Кроме того, в конце января стало известно, что одну из школ Волгодонска назовут в честь другого героя из состава ЧВК «Вагнер» — пилота авиакрыла Александра Антонова. В начале декабря он и его сослуживец Владимир Никишин повторили подвиг легендарного пилота Николая Гастелло, направив подбитый самолет на колонну противника под Бахмутом. Летчикам были присвоены звания Героев России посмертно.