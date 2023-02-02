Психолог Ивашина объяснила, как научить ребенка правильно обращаться с деньгами

Рано или поздно ребенок попросит у родителей деньги на свои нужды. Даже пятилетний малыш может уже заинтересоваться доходами взрослых и пытаться принять участие в тратах денежных средств. Как учить детей разного возраста обращаться с деньгами, рассказала корреспонденту ФАН психолог, руководитель программного лагеря «Форсаж» Полина Ивашина.
По словам психолога, учиться обращаться с деньгами важно и нужно современным детям с момента поступления в школу. Также Ивашина рекомендует давать ребенку деньги на карманные расходы и объяснить ему, как правильно распоряжаться финансами. Например, пояснить, что полученные денежные средства можно потратить сразу же на себя или на друзей, или отложить в копилку.
«Здорово уже и в магазин ходить вместе с раннего возраста. А также давать возможность выбирать покупки, продукты, сравнивать и расплачиваться на кассе. Если же ребенок уже "не ребенок", то финансовая грамотность, изучение инвестиций, акций, кэшбек и банковских простейших операций ему в помощь по жизни», — рассказала психолог.
Помимо этого, по словам эксперта, желательно ребенка приучать к заработку с 14 лет. Однако работа не должна быть во вред учебе, ведь главная задача для подростка — это получать знания.
Чтобы научить ребенка финансовой грамотности — нужно обратить внимание на то, как он относится в семье к доходу родителей. Стоит отметить, что дети часто подражают поведению взрослых и они могут перенять некоторые привычки родителей. Если папа не любит копить и привык тратить деньги сразу, то и ребенок будет также относится к финансам.
Помимо этого, нужно рассказать детям о важности накоплений и ценности денег. Чтобы ребенок был ответственным по отношению к сбережениям, рекомендуется объяснить ему, что за каждой покупкой и услугой стоит тяжелый труд. Ребенку важно знать о сложном процессе добывания денег.
И последнее, что нужно сделать, чтобы ребенок грамотно распоряжался деньгами — показать правильный пример обращения с финансами. Когда родители получают зарплату, надо показать детям на что уходят сбережения. Например, одна часть на питание, другая на оплату жилья. В первую очередь нужно дать понять, что полученные деньги сначала тратятся на вещи первой необходимости, а остальные — на развлечения.