Психолог Ивашина объяснила, как научить ребенка правильно обращаться с деньгами

Чтобы научить ребенка финансовой грамотности — нужно обратить внимание на то, как он относится в семье к доходу родителей. Стоит отметить, что дети часто подражают поведению взрослых и они могут перенять некоторые привычки родителей. Если папа не любит копить и привык тратить деньги сразу, то и ребенок будет также относится к финансам.